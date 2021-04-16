مصر.. الاستعداد لتطبيق مواعيد جديدة لعمل المحال التجارية غدا السبت

تستعد المحال في جميع المحافظات المصرية غدا السبت، مد ساعات العمل وفقا للمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم.

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وسيتم تطبيق المواعيد الجديدة غدا تنفيذ لقرار وزير التنمية المحلية، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووفقا للمواعيد الجديدة سيتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

كما تفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتفتح يوميا من 8 صباحا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

المصدر: اليوم السابع