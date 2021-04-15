الاردن يدين استهداف مطار أربيل

دانت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، الهجمات التي استهدفت مطار أربيل في إقليم كردستان العراق يوم أمس، مؤكدة وقوف الأردن مع العراق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.

كما أعربت الخارجية على إدانتها "العمل الإرهابي" الذي استهدف أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة "لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية".

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل مساء يوم أمس كما دانت العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم واسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.

🇯🇴 🇮🇶#الأردن#العراقpic.twitter.com/k14UZ6Ash1 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 15, 2021

وجدد الفايز التأكيد على موقف المملكة "الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز"، لافتا إلى "وقوف الأردن الى جانب العراق الشقيق، في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه".

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وشدد على أن "أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأعرب الفايز عن تعازيه لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية