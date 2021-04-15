RT تنشر تفاصيل جديدة عن انفجار مدينة الصدر في بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "سيارة نوع (نيسان - ساني) كانت تحمل مواد متفجرة داخل مدينة الصدر، بالإضافة إلى عبوة ناسفة، حيث انفجرت العبوة وأحدثت انفجارا قويا".

وأضاف، أن "الانفجار أدى إلى احتراق السيارات المحيطة بهذه العجلة ومقتل صاحبها".

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من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية كشفوا على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع (نيسان - ساني) كانت تحمل مواد شديدة الانفجار في أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب سوق شعبي".

وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد آخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها".

وبحسب مصدر أمني عراقي تحدث لـRT في وقت سابق، فإن قتيلا و12 جريحا سقطوا في الانفجار الذي شهدته بغداد اليوم.

المصدر: RT