مصر.. وصول الفرقاطة "برنيس" إلى قاعدة الإسكندرية (صور)

وصلت الفرقاطة "برنيس" من طراز "فریم بيرجامینی " إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها في شركة "فينكانتييرى" الإيطالية.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين، والملحق العسكري الإيطالي بالقاهرة، وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.

وتعد الفرقاطة "برنيس" الثانية من نوعها التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، بعد انضمام الفرقاطة "الجلالة"، وقد تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

#المتحدث_العسكرى : وصول الفرقاطة "برنيس" من طراز ( فریم بيرجامینى ) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية ...



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وتتمتع الفرقاطة الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري.

وتعتبر هذه إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر.

المصدر: RT