واشنطن تعرض وساطتها لتسهيل مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، وذلك وسط تعثر تلك المفاوضات.

وقال هيل، عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "أميركا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس عون: أميركا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف pic.twitter.com/nQiBGS2o5N — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 15, 2021

يذكر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأت في أكتوبر الماضي لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وتوقفت المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر بعثة الأمم المتحدة بجنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.

وقد أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني، ميشال نجار، قبل أيام توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وعلى الأثر قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".

المصدر: RT