أمر ملكي بتعيين أمير مستشارا للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، مستشارا له برتبة وزير.

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وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، االيوم الخميس، فإن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 )، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ).

وقال البيان: "يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

المصدر: واس