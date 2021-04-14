السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء توضح حقيقة وجود كحول في مشروب السوبيا

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وجود الكحول الإيثيلي والألوان الصناعية في مشروب السوبيا الرمضاني.

وجاء ذلك دحضا لشائعة تقول إن السوبيا تضاف لها ألوان صناعية، وقد تحتوي على الكحول، ومليئة بالفطريات والبكتريا، نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين.

وأكدت الهيئة أنه لا يتم إضافة الكحول الإيثيلي لمشروب السوبيا.

وأشارت إلى أن هناك نسبة ضئيلة من الإيثانول تنتج عن عملية التخمر الذاتي للعصائر والمشروبات، وهي تفاعلات كيميائية طبيعية مع السكر المضاف.

وقالت: "نود التأكيد أن النسبة الضئيلة من الإيثانول (الكحول) الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع (تخمر ذاتي)، ولا تتم إضافتها إلى المشروبات؛ حيث يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي، بين المواد الطبيعية والسكر".

وأكدت أنه توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول في الأغذية، كما أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة الجائلين مثل السوبيا، قد تفتقد إلى الشروط الصحية للازمة للإنتاج الغذائي السليم.

وصححت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقرير نشرته بمناسبة شهر رمضان 11 إشاعة من الإشاعات والمفاهيم المغلوطة والمتداولة، حيال بعض المشروبات والأطعمة.

المصدر: RT + الهيئة العامة للغذاء