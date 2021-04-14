الأمة الكويتي يرجئ استجواب وزير الصحة لمدة أسبوعين

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية الأربعاء على طلب وزير الصحة الشيخ باسل حمود حمد الصباح، تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه وذلك لمدة أسبوعين.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب وزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا وعدم المشاركة في التصويت لـ11 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.

وكان وزير الصحة الكويتي قد طلب في مداخلة له في الجلسة تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين.

وأضاف الوزير أن "الحكومة تؤمن بالديمقراطية والاستجواب حق للنواب، لكن وفق الأطر الدستورية".

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم عند انتقال مجلس الأمة في جلسته اليوم إلى مناقشة الاستجواب، إن وزير الصحة طلب يوم الاثنين استيضاح بشأن الاستجواب الموجه له.

وكان النائبان تقدما بتاريخ 30 مارس 2021 بالاستجواب الموجه إلى وزير الصحة المكون من ثلاثة محاور الأول يتعلق بحسب مقدميه بـ"عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا" والثاني خصصاه مقدما الطلب لـ"الفساد الإداري والمالي بالوزارة" فيما يناقش المحور الثالث "غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية".

المصدر: وسائل إعلام كويتية