"فلسطين النيابية" تدين تعطيل مكبرات الصوت في الأقصى

دانت لجنة "فلسطين النيابية" في الأردن تعطيل إسرائيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى أول أيام شهر رمضان، مؤكدة أن "تلك السياسات العدوانية ستسهم بتأجيج مشاعر المسلمين في العالم.

وحسب بيان للجنة أصدرته الأربعاء، قال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي إن "قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى أول أيام شهر رمضان المبارك، حال دون رفع آذان صلاة العشاء والتراويح".

واستنكرت اللجنة "جرائم الاحتلال في التعدي على حرمة المسجد الأقصى"، محذرة من "عواقب تلك السياسة العدوانية".

وأشارت إلى أن "تلك الممارسات تمثل عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات، وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل "وقف تلك الممارسات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة".

"فلسطين النيابية" تدين تعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك عبرت لجنة فلسطين النيابية عن ادانتها و شجبها... Опубликовано ‎لجنة فلسطين النيابية‎ Среда, 14 апреля 2021 г.



المصدر: "قناة المملكة"