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فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة "أبوي أحسن من الملك" تقول إنها تلقت مكالمة من العاهل الأردني

أخبار العالم العربي

فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة
Reuters
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هاتف الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الأربعاء فتاة حكم عليها بالسجن لقولها عبارة "أبوي أحسن من الملك".

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وقالت الفتاة آثار الدباس عبر صفحتها على "فيسبوك": "أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقال لي بلسانه خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي باذن الله".

وأضافت الدباس: "أنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية" وتابعت: "وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا".

فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة

يذكر أن قضية الفتاة قد أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "عمون"

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