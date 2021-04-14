مصرع 50 مهاجرا يمنيا جراء تحطم قارب قبالة شاطئ جيبوتي

قالت شرطة خفر السواحل في جيبوتي، يوم الأربعاء، إن أكثر من خمسين مهاجر غير شرعي من اليمن لقوا حتفهم بتحطم القارب الذي كان يقلهم بالقرب من شواطئ البلاد.

وأفادت الشرطة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأنه في الليلة الفاصلة بين 11 و12 أبريل الجاري، غرق مركب بحري يقل مهاجرين غير شرعيين من اليمن في شاطئ غيهاريا، بالمياه الشمالية لجمهورية جيبوتي.

وأضافت الشرطة أن فرق إنقاذ ودورات المراقبة البحرية لحرس السواحل الجيبوتي حضرت بسرعة إلى مكان الحادثة، وساعدت في إنقاذ 12 شخصا بينهم إمرأة حامل وطفلة، فيما غرق أكثر من خمسين آخرين.

وأشارت إلى أنه تم انتشال 35 جثة ودفنها، بينها 14 إمرأة وفتاة، فيما تم تحديد مواقع 15 جثة أخرى يجري البحث عنها وانتشالها.

وأعلنت شرطة خفر السواحل الجيبوتية أن البحث لا زال جاريا عن أي ناجين محتملين أو مفقودين، وكذلك رفات الضحايا الآخرين.

ونشر السلطات صورا لعملية انتشال الجثث ودفنها، وإنقاذ الناجين.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة