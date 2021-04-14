 
مباشر
عاجل
السعودية توجه دعوة إلى إيران بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم لـ60%

الأردن.. أمن الدولة تبدأ تحقيقاتها بـ"قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة

أخبار العالم العربي

الأردن.. أمن الدولة تبدأ تحقيقاتها بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6jr

أعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري الأردني، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر بالتحقيق في قضية "الفتنة"، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.


وأحيلت "قضية الفتنة" إلى المدعي العام الاثنين الماضي، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين.

واعتقل في القضية المذكورة نحو 16 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.

كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وأن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

المصدر: صحيفة الرأي+ عمون 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا