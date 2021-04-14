وكالة: فرنسا تقدم دعما إضافيا للانتخابات في ليبيا بقيمة مليون يورو

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن فرنسا قدمت مليون يورو أو ما يعادل 1.2 مليون دولار أمريكي، لدعم الانتخابات الوطنية الليبية.

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وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان إن السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين وقعت اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تعهدت بموجبها فرنسا بمليون يورو لدعم مشروع تعزيز الانتخابات، مما رفع إجمالي ما قدمته فرنسا من أموال للمشروع إلى مليون و850 ألف يورو أو ما يعادل 2.21 مليون دولار.

وأضاف أن "من بين المساعدة في تنمية القدرات، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تعزيز نظام تسجيل الناخبين. ومن بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية".

وذكر البيان أنه منذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2.8 مليون يورو 3.36 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستعدادات للانتخابات.

وكان منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العام الماضي، وافق على إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا في 24 ديسمبر عام 2021.

المصدر: شينخوا