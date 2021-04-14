 
مباشر

في أول أيام شهر رمضان.. إسرائيل تعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى لإحياء ذكرى "قتلى معاركها"

أخبار العالم العربي

في أول أيام شهر رمضان.. إسرائيل تعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى لإحياء ذكرى
Reuters Ammar Awad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6gk

عطلت السلطات الإسرائيلية مكبرات الصوت في المسجد الأقصى أمس الثلاثاء في أول أيام شهر رمضان، وذلك لمنع "التشويش على مراسم إحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل".

إقرأ المزيد
الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان إسرائيل على الأقصى
الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان إسرائيل على الأقصى

وذكرت مصادر محلية أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية "اقتحموا مئذنتي المغاربة والأسباط وقطعوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بمكبرات الصوت"، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من رمضان.

وأكد الشهود أن ضباطا من الشرطة خلعوا باب مئذنة باب الأسباط واقتحموا سطح المئذنة وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب.

وأثارت هذه الخطوة اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفعت السفير الأردني لدى إسرائيل، إلى تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ومنعت القوات الاسرائيلية المقدسيين من الإفطار في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى.

وأقام فلسطينيون صلاة التراويح في ساحات وشوارع بالقدس المحتلة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية خشية فيروس كورونا.

المصدر: عرب 48

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا