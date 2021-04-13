سوريا.. الأكراد يعلنون إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها مسلحون تدعمهم تركيا في عفرين - صور

نقل مراسلنا في شمال شرقي سوريا عن وحدات حماية الشعب الكردية، إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها فصائل المعارضة المسلحة التي تحظى بدعم تركي.

وأفاد مراسلنا بأن عناصر وحدات الحماية أسقطت المسيرة في قرية بينة التابعة لناحية شرا في عفرين شمال غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري: "قوات (تحرير عفرين) تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع (درون) عائدة للجيش التركي في قرية بينة، التي تبعد مسافة 10 كيلومترات عن مركز مدينة عفرين".

المصدر: RT