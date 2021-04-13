مصر.. الحكم على 7 متهمين بالإعدام

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 متهمين بعد رفض طعن مقدم في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في 25 نوفمبر 2019 حكمها، بقضية خلية "ميكروباص حلوان"، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين والسجن 10 سنوات لـ15 متهما وبراءة 7 آخرين.

تعود أحداث وقائع القضية إلى 9 يناير 2016 بمنطقة حلوان، وأسفرت عن اغتيال ضابط، و7 أمناء شرطة.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة، باعتناقهم الأفكار التكفيرية، على يد وليد حسين محمد حسين، الحاصل على البراءة في قضية خلية الظواهرى.

كما اعترفوا بالاشتراك في تنفيذ العملية التي استهدفت دورية من قسم حلوان، استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد إبراهيم"، والمتوفى محمد سلامة محمود، إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات، بالمنطقة السياحية بسقارة.

وكانت النيابة العامة أحالت 32 متهما بالقضية إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى جرائم المتهمين حيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والدعوة إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

المصدر: الأهرام