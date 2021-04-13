الأردن.. الإفراج عن 5 موقوفين بقضية مستشفى السلط

أفرجت محكمة صلح جزاء عمان، الثلاثاء، عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي، ما أدى إلى وفاة 7 مرضى كورونا يعالجون بالمستشفى.

إقرأ المزيد

والمفرج عنهم هم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادي العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.

وكان الادعاء ادعى على 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.

المصدر: خبرني