مصر تسجل 42 وفاة و818 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12487، فيما بلغ عدد الإصابات 211307.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 159999 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 818 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 42 حالة وفاة pic.twitter.com/cuDh6K6czw — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 12, 2021

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و812 إصابة بالفيروس.

ودعت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال شهر رمضان، لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

المصدر: RT