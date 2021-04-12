الكويت تحدد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء العمرة خلال رمضان المبارك

نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية قولها إنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان، اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق، أن تصاريح العمرة ستمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج، أضافت المصادر للصحيفة أن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام وخاصة أعداد الحجاج من خارج المملكة".

المصدر: "الأنباء"