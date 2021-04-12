دولة عربية ثانية تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية يوم الاثنين أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1442 هـ، سيكون يوم الأربعاء 14 أبريل.

وقالت الوزارة في بيان حول مراقبة هلال شهر رمضان: "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021".

وأضافت الوزارة أنها "اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".

وتابعت: "وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأربعاء 14 أبريل 2021".

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وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين 12 أبريل 2021، وأن يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 غرّة الشهر الكريم.

المصدر: RT + وكالات