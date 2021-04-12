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"الخطوط السعودية" تطلق تطبيقا لإنشاء جوازات سفر رقمية خاصة بكورونا

أخبار العالم العربي

Reuters SERGIO PEREZ
طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إبرام اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، تهدف إلى اختبار "وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر"، وذلك لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.

والوثيقة هي عبارة عن تطبيق ذكي للهواتف يتيح للمسافرين إمكانية إبراز جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات اختبارات ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكل آمن، وذلك لضمان تلبية جميع المتطلبات الصحية الحكومية في جميع نقاط المغادرة والقدوم.

وستبدأ الخطوط السعودية بتطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر" عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي بدءا من التجربة المقرر إجراؤها على مسار كوالالمبور - جدة يوم 19 أبريل القادم، إذ سيتمكن الضيوف من زيارة مختبرات محددة في ماليزيا لاستكمال متطلبات فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا، على أن يتم بعد ذلك رفع بيانات الفحوصات على التطبيق لاستخدامه في السفر إلى السعودية.

 

المصدر: "عكاظ" 

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