سوريا.. حريق يتسبب بخروج محطة "علوك" المغذية للحسكة بالمياه عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن محطة مياه "علوك" المغذية للمدينة خرجت من الخدمة نتيجة حريق في محطة كهرباء الدرباسية.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ضمن صالة خلايا الـ20، وأوضحت أنه "تم فصل التغذية عن المحطة والسيطرة على الحريق" وأنها تقوم الآن بتقييم الأضرار "للبدء بعملية الاصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن".

اندلاع حريق في محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ضمن صالة خلايا ال20 تم فصل التغذية عن المحطة والسيطرة على الحريق والان... تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة - الصفحة الرسمية‏ في الاثنين، ١٢ أبريل ٢٠٢١

وأشارت إلى أن خروج المحطة عن الخدمة حاليا تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة مياه آبار "علوك" كونها تتغذى عن طريق محطة تحويل كهرباء الدرباسية، وقالت الشركة إن المحطة "تعد المصدر الوحيد للكهرباء بعد خروج محطة تحويل كهرباء رأس العين عن الخدمة منذ بداية العدوان التركي".

المصدر: RT