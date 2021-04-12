الجزائر.. السلطات القضائية توجه تهما لسعيد بوتفلية بقضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية

مثل اليوم شقيق الرئيس الجزائري السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

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وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم إن "موكله قد مثل للتحقيق بصفته متهما في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أنه تم الاستماع إلى بوتفليقة من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بعد التصريحات والشهادات التي أدلى بها رجل الأعمال علي حداد.

ووفق موقع "النهار" أونلاين الجزائري فقد وجهت المحكمة لسعيد بوتفليقة تهما تتعلق بتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب تهمة إخفاء أموال غير مشروعة.

المصدر: النهار