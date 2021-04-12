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برلماني إيطالي: إطلاق سراح "البيدجا" في ليبيا خبر مقلق

أخبار العالم العربي

برلماني إيطالي: إطلاق سراح
Reuters
ليبيا - أرشيف
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وصف برلماني إيطالي إطلاق سراح، أحد مهربي البشر ويدعى عبد الرحمن ميلاد ويشتهر بلقب "البيداجا"، وترقيته في ليبيا بالخبر المقلق.

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ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن عضو حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني قوله: "تصوروا أن بعض الصحفيين الإيطاليين وجدوا أنفسهم تحت رقابة الشرطة بعد أن كشفوا عن عمليات تهريبه وتجارته بالبشر".

وكان البيدجا الذي رأس من قبل خفر السواحل الليبي، وهو متهم دوليا بالاتجار بالبشر. قد أخلي سبيله من السجن، وجرت ترقيته إلى رتبة رائد في قوات حرس السواحل الليبية، غرب البلاد.

ووصف القيادي في اليسار الإيطالي هذا الأمر بأنه "خبر مزعج يلقي بظلال أخرى على شخص مسؤول عن عمليات تعذيب ومخالفات أخرى حسب السلطات الدولية. شخصية غامضة لا يزال يتعين عليها شرح أشياء كثيرة عن علاقتها بالأجهزة الأمنية في بلادنا".

وكانت مواقع محلية ليبية قد أكدت إطلاق سراح عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا، وهو معاقب دوليا، ومطلوب من قبل الشرطة الدولية الإنتربول، ويوصف بأنه من أشهر تجار البشر في ليبيا، كما يشتهر بتهريب الوقود، مشيرة إلى أن احتفالات بمناسبة إطلاق سراحه، جرت في مدينة الزاية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

المصدر: آكي + أخبار ليبيا

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