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السعودية.. القبض على 7 مقيمين عرب ارتكبوا جرائم سرقة سيارات

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السعودية.. القبض على 7 مقيمين عرب ارتكبوا جرائم سرقة سيارات
AFP STRINGER
قوات الأمن السعودية - أرشيف
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أعلنت قيادة الشرطة في منطقة مكة المكرمة القبض على 7 مقيمين عرب امتهنوا سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها.

وأكد المتحدث الإعلامي للشرطة بأنه "امتدادا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم القبض على 7 مقيمين، منهم 5 من الجنسية السودانية، ومواطنان يمني ومصري، في العقدين الثالث والرابع من العمر".

وأضاف: "ارتكب المتهمون جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات، وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها".

وتابع: "قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال سعودي (حوالي 80 ألف دولار)".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: "واس" + "سبق"

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