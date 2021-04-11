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مصر.. حريق بخط للغاز في الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق بخط للغاز في الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه (فيديو)
Reuters
مصر.. حريق بخط غاز في الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه
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اندلع حريق إثر تسرب في خط للغاز بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

وحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية وقع الحريق نتيجة تسرب في أحد خطوط شبكة الغاز المغذية للحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشير إلى أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، فور تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بالحريق.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن مسؤولي شركة الغاز انتقلوا إلى موقع الحادث لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الحادث.

ولفت إلى أنه "تم تأمين المنطقة تجنبا لحدوث أى خسائر وسط تواجد الفرق الفنية التابعة للشركة التى تقوم حاليا بتأمين المنطقة من خلال فحص المنظم المغذي لها".

وأكد المصدر أن النيران بعيدة عن المنازل والوحدات السكنية الموجودة بتلك المنطقة.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم" المصرية

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