تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدين حكوميين بالسعودية
أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأحد، بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصديين حكوميين، وبأن غدا الإثنين المكمل لشهر شعبان.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير الحكوميين، وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان".
#عاجل | تعذر رؤية هلال شهر #رمضان المبارك في مرصد حوطة #سدير.. وغدا الاثنين المكمل لشهر شعبان.#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظ#السعوديةhttps://t.co/JTehHJr0f0pic.twitter.com/0MBb9w7MQg— عكاظ (@OKAZ_online) April 11, 2021
وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.
وأوضحت أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
المصدر: "عكاظ"