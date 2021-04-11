تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدين حكوميين بالسعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأحد، بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصديين حكوميين، وبأن غدا الإثنين المكمل لشهر شعبان.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير الحكوميين، وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان".

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

وأوضحت أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

المصدر: "عكاظ"