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رئيس الإمارات يصدر أمرا بمناسبة حلول شهر رمضان

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رئيس الإمارات يصدر أمرا بمناسبة حلول شهر رمضان
Reuters
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أمر رئيس الإمارات، بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

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وحسب وكالة "وام"، "تأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وتابعت "يحرص صاحب السمو رئيس الدولة في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة".

المصدر: "وام"

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