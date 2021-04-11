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لم يولد الهلال بعد.. أستاذ مناخ سعودي يحدد "غرة" شهر رمضان (صور)

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لم يولد الهلال بعد.. أستاذ مناخ سعودي يحدد
Reuters Faisal Nasser
أجواء رمضانية في مدينة جدة السعودية
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أفاد عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، بأنه "لن يكون في الأفق هلال ليرى، مساء اليوم الأحد"، مشيرا إلى أن "غرة رمضان الثلاثاء المقبل".

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وقال عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، في "تويتر": "اليوم 29 شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبلا لشمس بنحو 26 دقيقة وفق أفق مكة ولم يحدث الاقتران، ولم يولد الهلال بعد".

وأضاف: "موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الاثنين 30 شعبان بالتقويم الهجري (12 أبريل)،  عند الساعة 05:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليرى مساء اليوم، وغرة رمضان الثلاثاء".

المصدر: RT

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