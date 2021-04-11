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وصول 50 ألف جرعة من لقاح "فايزر" إلى العراق

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وصول 50 ألف جرعة من لقاح
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أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، وصول 50 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي إلى البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن "الـ50 ألف جرعة التي وصلت هي الوجبة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرا اعتبارا من يوم غد الاثنين عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات".

وأضاف: "كما ستصل اليوم 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم الصيني".

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء الماضي، تسجيل 8331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل حصيلة قياسية للحالات على أساس يومي في البلاد.

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

 

المصدر: RT

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