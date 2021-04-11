مصر تسجل 43 وفاة و801 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 43 وفاة و801 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12405، فيما عدد الإصابات 209677.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 39 وفاة و794 إصابة بالفيروس.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين أعلن في 5 أبريل الحالي، أن بلاده تشهد اشتدادا للموجة الثالثة من فيروس كورونا بزيادة عدد الإصابات.

المصدر: RT