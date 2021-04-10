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مصر.. تحديد موعد الحكم لمصادرة أملاك ومزارع قيادات "الإخوان" في سيناء

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مصر.. تحديد موعد الحكم لمصادرة أملاك ومزارع قيادات
AFP KHALIL MAZRAAWI
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قررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان المسلمين في سيناء إلى جلسة للحكم في الـ24 من الشهر الجاري.

وكانت قيادات "الإخوان" في مصر قد حصلت على ملكية تلك العقارات والأراضي والمزارع بقرار من حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، يسمح لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

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وذكرت الدعوى أن "لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة".

وكانت المحكمة تداولت دعوى أخرى في نفس السياق، العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: صدى البلد

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