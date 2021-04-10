بينها إلغاء ولاية الذكور وحق الطلاق.. مجموعات نسوية في السودان تطرح مطالبها

طالبت مجموعات نسوية في السودان بإلغاء القوانين والسياسات التمييزية، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث.

جاء ذلك بين مطالب أخرى تضمنها بيان سلمه موكب نسوي حاشد في الخرطوم للجهات العدلية الخميس.

وطالب "البيان النسوي" بمشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية.

ودعا لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.

وأكد البيان ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح أسمائهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.

كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.

وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ودعا البيان لتحقيق الإرادة السياسية للقضاء على العنف الجنسي كأداة حرب.

وتعهدت المجموعة النسوية بالعمل على بناء حركة نسوية شاملة تمثل كافة نساء السودان باختلافاتهن.

كامل التضامن كل نساء السودان في كل قضاياهن ومطالبهن العادلة.

تسقط الباترياركية وتسقط القوانين الظالمة للنساء.#الموكب_النسوي#نحنا_معاكي#ItsNotOkaypic.twitter.com/pE1Q7CnJt7 — Hamid Khalafallah (@HamidMurtada) April 8, 2021

المصدر: سودان تربيون