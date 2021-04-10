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الكاظمي: قتلنا ثاني أكبر شخص في "داعش"

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الكاظمي: قتلنا ثاني أكبر شخص في
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أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قوات بلاده قتلت ثاني أكبر شخص في تنظيم "داعش".

وقال الكاظمي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب: "أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد (خوارج العصر) عصابات داعش الارهابية".

وأضاف، أن "الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي".

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وأشار إلى أن "العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع أصدقاء كثيرين".

وتابع الكاظمي: "لكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرا عراقيا وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".

 

المصدر: RT

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