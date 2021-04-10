صباحي يدعو القيادة المصرية لخطة حرب وإلغاء اتفاق مبادئ سد النهضة الإثيوبي

دعا السياسي المصري حمدين صباحي القيادة المصرية للإعلان رسميا عن إنهاء العملية التفاوضية حول سد النهضة، وإحالة اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى البرلمان لإسقاطه.

وكتب صباحي على "فيسبوك"، أنه "بعد 10 سنوات من الفشل في التفاوض لم يعد أمامنا سوى أقل من 80 يوما لننقذ مصر قبل الملء الثاني لسد النهضة".

وأضاف: "هذا امتحان وجود لمصر الشعب والدولة ولا بديل فيه عن النصر، وهو ممكن بل هو الممكن الوحيد، وأول الطريق أن تعلن مصر أنه لا مزيد من التفاوض، إلا بشرط توقف إثيوبيا عن كافة الإنشاءات في الموقع".

وأكد صباحي على ضرورة "إحالة الاتفاق الإطاري الموقع في الخرطوم إلى مجلس النواب لرفضه بما يحل مصر من الالتزامات التي كبلتها".

وشدد على أهمية عرض الأزمة على مجلس الأمن، والجمعية العامة "لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته عما تتعرض له البلاد من مخاطر الإبادة الجماعية وما تمثله من تهديد ماثل للسلم والأمن الدوليين".

وقال: "لا بد من أن تقطع مصر بحسم ووضوح أن هدفها المشروع ومطلبها العادل هو الحفاظ على مكانتها القانونية التاريخية كشريك في الملكية والإدارة لنهر النيل، والحفاظ على حصتها المؤكدة باتفاقية 1902 وقدرها 55.5 مليار متر مكعب دون نقصان كحد أدنى".

وأضاف: "يجب إعداد الدولة للحرب وإعداد الشعب والمجتمع للحرب، وضمان وحدة وطنية نصونها بالعدل ورفع المظالم والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وتطبيب جراحنا الداخلية لنواجه الخطر الخارجي، وتمتين وحدتنا جميعا شعبا وجيشا وسلطة ومعارضة على قلب رجل واحد".

وتابع: "نحن نريد السلام ولكن السلام بعيد.. نحن لا نريد الحرب، ولكن الحرب من حولنا، وما أصعب الحرب لكن الذل أصعب".

"" ● بعد عشر سنوات من الفشل في التفاوض لم يعد امامنا سوى أقل من ثمانين يوم لننقذ مصر قبل الملء الثاني لسد النهضة . هو... Опубликовано ‎حمدين صباحي - Hamdeen Sabahy‎ Пятница, 9 апреля 2021 г.

المصدر: حمدين صباحي – فيسبوك + وكالات