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مظاهرة ضد الاستيطان وطرد السكان في حي الشيخ جراح بالقدس

أخبار العالم العربي

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تظاهر سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها.

ودعا المحتجون إلى دعم أهالي الشيخ جراح ومساندتهم، رافعين اللافتات المنددة بإخلاء الحي، والمؤكدة حق المقدسيين في إثبات ملكيتهم للأرض.

وينفذ الأهالي اعتصاما أسبوعيا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ضد "سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل".

وكثفت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من إجراءاتها لتنفيذ المخطط وفرضه واقعا على الأهالي بالحي، خاصة بعد صدور قرارات متتالية من محاكم إسرائيلية لمصلحة الجمعيات الاستيطانية التي تقود هذا المخطط.

المصدر: RT

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