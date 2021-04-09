المالكي يدعو إلى حماية تجربة الانتخابات في العراق

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي، إلى "حماية تجربة الانتخابات واحترام الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة".

ولفت إلى أن "البعث البائد حركة موبوءة أنشأت لمحاربة الفكر الإسلامي"، مشيرا الى أنه "تم القضاء على البعث المجرم وأعدم بعض أزلامه ويحاول التسلل إلى بعض مواقع الدولة ولكنه لن يعود".

وأكد أنه "يجب أن نكون رجال دولة وأن نستثمر الحرية لحماية البلد وسيادته وألا يكون ساحة للنفوذ الأجنبي"، مضيفا: "يجب أن نترفع عن الخصومة والتناحر وأن نوحد الجهود وننظر إلى الأمام من أجل مستقبل البلد وخدمة الشعب".

المصدر: "السومرية"