تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر

ذكرت وسائل إعلامية جزائرية أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس التي كانت مقررة في 10 و11 أبريل الحالي إلى موعد لاحق.

وبحسب المصادر فإن تأجيل الزيارة جاء بطلب من الجانب الجزائري.

من جهتها أكدت قناة "بي اف أم" الفرنسية أنه تم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى بسبب "الظروف الصحية"، مشيرة إلى أن "وباء كورونا لا يسمح للوفود بأن تجد نفسها في ظروف حسنة وبالتالي تم تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق، عندما يكون السياق الصحي أكثر ملاءمة".

وكان جدول أعمال زيارة جان كاستكس إلى الجزائر يتضمن بعث اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي لم تجتمع منذ ديسمبر 2017، وتقييم وضع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية منها.

المصدر: موقع "الخبر"