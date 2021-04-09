بلينكين يضع تصريح بايدن عن بوتين في خانة "البرغماتية السياسية"

فسر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "البراغماتية السياسية".

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وقال بلينكين في معرض إجابته عن سؤال من صحيفة واشنطن بوست فحواه، كيف يمكن لبايدن أن يسمح لنفسه بالإدلاء بمثل هذا التصريح، إن الرئيس الأمريكي "يرى بوضوح شيئين في سياسته تجاه روسيا، فمن ناحية، يحتاج الرئيس إلى محاسبة موسكو على أي أعمال عدائية تقوم بها، ومن ناحية أخرى، يظل منفتحا على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال ردا على سؤال بهذا الخصوص، إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا"، وزعم أنه يتحمل المسؤولية عن التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وفي نفس اليوم رد بوتين على تصريح بايدن متمنيا له موفور الصحة، وقال ما معناه: "كل يرى الناس بعين طبعه" .

ودعا الرئيس الروسي في الوقت ذاته، نظيره الأمريكي إلى إجراء حوار مفتوح عبر الإنترنت، فيما صرّح بايدن بأنه سيتحدث بالتأكيد مع بوتين في وقت ما.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وصف كلام الرئيس الأمريكي عن فلاديمير بوتين بأنه مشين، مشددا على أن ما صدر عن بايدن "خطاب شائن وغير مسبوق. لكن وراء الخطاب، تحتاج دائما إلى رؤية أفعال حقيقية، وقد بدأوا قبل وقت طويل من هذه المقابلة، حتى أثناء إدارة باراك أوباما ودونالد ترامب.. أعني التدمير المستمر للبنية التحتية الرادعة بأكملها في المجالات العسكرية والسياسية والاستراتيجية".

المصدر:lenta.ru