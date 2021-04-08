الجيش السوداني: استرداد 95% من الأراضي المغتصبة بالفشقة

أعلن الجيش السوداني أن "القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة بمنطقة الفشقة الكبرى"، مؤكدا "استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق المحررة".

ودعا قائد اللواء الخامس للقوات المسلحة بأم براكيت العميد وليد أحمد السجان، الجهات التنفيذية في الدولة أن تولي اهتمامها بالمنطقة وتهيئة البيئة للموسم الزراعي وتنمية المنطقة لاستقرار المواطنين، مؤكدا أن أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد الحاسم من القوات المسلحة.

وشدد على أن "القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح وعلى قناعة أنهم يدافعون عن الأرض وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على الفشقة وتبقى القليل"، مضيفا: "نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي".

المصدر: "سونا"