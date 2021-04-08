الجزائر وتونس في قلب الحدث.. تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان بمختلف الدول

يسجل في الجزائر رمضان هذا العام أطول ساعات الصيام في العالم العربي بحوالي 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم، وكذلك تونس المجاورة.

ولفت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير بالخصوص إلى تفاوت "ساعات الصيام من دولة لأخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي".

echoroukonline.com

وتبعا لذلك، تسجل في جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، حيث "ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم رمضان".

echoroukonline.com

يشار في هذا الصدد إلى أن وجود دول "يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى تصوم 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات الصيام في أغلب الدول العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة".

echoroukonline.com

وفي روسيا، على سبيل المثال، "يصل عدد ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة".

echoroukonline.com

كما يصل عدد ساعات صيام رمضان هذا العام في فنلندا إلى 23 ساعة و5 دقائق، وهي "تحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد".

المصدر: الشروق