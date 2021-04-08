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التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون
AFP
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أعلن التحالف العربي أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وقال التحالف إن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها"، مشددا على أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب".

كما أكد "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"

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