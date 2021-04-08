51 عاما على مذبحة مدرسة بحر البقر

تصادف اليوم الذكرى 51 لما يعرف بمذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، التي تعرضت لقصف إسرائيلي في عام 1970، أودى بحياة 19 من التلاميذ الصغار وإصابة 50 آخرين.

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وكانت هذه الغارة الجوية نفذت في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

ووصف تقرير لصحيفة "اليوم السابع" هذه الفاجعة بالقول إن مدرسة بحر البقر كانت على موعد "لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن (1000 رطل) بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار".

وأسفرت الغارة الجوية "عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصا من العاملين بالمدرسة".

وأفيد بأن الحكومة المصرية قامت بعد الحادث "بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعا في متحف، يحمل اسم المدرسة".

المصدر: اليوم السابع