مصر تسجل 37 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة بكورونا
Reuters GHA
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قالت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء إنها سجلت 37 وفاة و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع طفيف في الإصابات وتراجع في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 778 إصابة و43 وفاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 207293 من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 وفاة".
المصدر: "رويترز"