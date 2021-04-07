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بوغدانوف يبحث مع زعيم "منصة موسكو" للمعارضة السورية وضع سوريا الاقتصادي

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع زعيم
kassioun.org
ميخائيل بوغدانوف وقدري جميل (صورة أرشيفية)
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بحث ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع قدري جميل، زعيم "منصة موسكو" للمعارضة السورية، وضع سوريا الاقتصادي.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات تناولت "الوضع الاجتماعي الاقتصادي في سوريا والسبل المحتملة للعمل على تحسينه في سياق العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا".

كما أشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول "القضايا المتعلقة بالتسوية السورية بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع التركيز على أهمية تفعيل جهود بناءة لتنفيذه، بما يخدم ضمان وحدة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها". 

المصدر: "تاس"

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