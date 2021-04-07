وزير الخارجية المصري يصل إلى الخرطوم بعد فشل مفاوضات سد النهضة

وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الثلاثاء، إلى الخرطوم رفقة الوفد السوداني القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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ويزور شكري السودان قبيل توجهه الأربعاء إلى القاهرة بعد فشل مفاوضات ثلاثية حول أزمة سد النهضة في كينشاسا بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت وسائل إعلام تقارير متضاربة حول ما إذا كان يخطط شكري لإجراء أي محادثات مع الطرف السوداني في الخرطوم.

وعقب انتهاء المفاوضات قال شكري إن "كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما يجد رفضا من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل من الإجراءات التي نشأت على أساسها المفاوضات منذ البداية".

وأضاف أن "مصر ستتخذ ما تراه ملائما في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي، ولمنع وقوع ضرر على حصة مصر في المياه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات