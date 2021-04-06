إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتقويض التفاوض حول سد النهضة

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر والسودان بـ "تقويض" عملية التفاوض حول سد النهضة، مؤكدة عزمها ملء السد "وفق الجدول المقرر".

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية يوم الثلاثاء، إلى أن أديس أبابا رفضت خلال المفاوضات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، المقترح بمنح المراقبين عن جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذات الصفة التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي في العملية.

Press Release on the Trilateral Negotiations on the #GERD. 06 April 2021, DRC. @mfaethiopiapic.twitter.com/ttUOZzjMhj — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) April 6, 2021

وأعربت أن موقف مصر والسودان "يهدف إلى تقويض عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وإخراجه عن المنصة الإفريقية"، مضيفة أن مصر والسودان "عرقلا استئناف المفاوضات من خلال رفضهما البيان الختامي الذي كان يتضمن نتائج اليومين من المفاوضات".

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وأضافت الخارجية أن "إثيوبيا لا يمكنها أن تدخل اتفاقا يحرمها من حقوقها الحالية والمستقبلية المشروعة في الاستفادة من مياه النيل".

وأكدت أن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة ستجري وفق الجدول المقرر، وأن أديس أبابا مستعدة "لتسهيل تبادل المعلومات" حول ملء السد.

وتتوقع إثيوبيا استئناف المفاوضات حول سد النهضة في غضون الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري.

المصدر: RT