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تنظيم "القاعدة" يتبنى استهداف القوات الإماراتية بصاروخين في محافظة شبوة اليمنية

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تنظيم
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اساهداف معسكر بلحاف
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أعلن ‏تنظيم القاعدة"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن استهدف القوات الإماراتية في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة اليمنية بصاروخين، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن استهداف معسكر تابع لقوات التحالف العربي في اليمن جاء بعد الإعلان عن استهداف مسلحين مجهولين منشأة بلحاف الغازية، بعدد من قذائف الهاون.

وتتمركز القوات الإماراتية في المنشأة منذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم" التي شنتها قوات التحالف العربي بزعامة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن في ربيع 2015.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية

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