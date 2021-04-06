تحذير من "فوكوشيما بيولوجي" في البرازيل وسط زيادات قياسية للوفيات بكورونا

اعتبر خبراء صحة أن القفزة الحادة للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل قد تؤدي لتجاوزها المؤشرات القياسية، التي سجلتها في يناير 2021 الولايات المتحدة، عالميا من حيث عدد ضحايا الجائحة.

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وحتى الآن بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل أكثر من 332 الف حالة، بينما سجلت الولايات المتحدة نحو 555 ألف متوف.

ورصدت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية جراء المرض يوم 30 مارس حينما بلغ هذا المؤشر 3780 حالة، وفي هذا السياق اعتبر خبيران في مجال الصحة في حديث لوكالة "رويترز" أن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلد الأمريكي اللاتيني قد يتجاوز حصيلة الولايات المتحدة رغم أن عدد سكانه أقل بحوالي ثلث، خاصة مع أن نظام الرعاية الصحية البرازيلي يعمل للتو بأقصى قدراته في ظل انتشار الإصابات بالسلالات الجديدة الأكثر انتقالا وازدحام المرضى في المستشفيات.

وقال الطبيب البرازيلي، الأستاذ في جامعة ديوك، ميغيل نيكوليليس، الذي يتابع تطورات الجائحة عن كثب، للوكالة: "هذا مفاعل نووي تسبب في سلسلة من التفاعلات وخرج عن السيطرة. إنه فوكوشيما بيولوجي".

كما أكد الباحث في معهد فيوكروز الطبي البرازيلي، خريستوف بارسياوس، أن البرازيل قد تتخطى قريبا الولايات المتحدة في الحصيلة العامة لضحايا جائحة فيروس كورونا وكذلك من حيث مؤشر الوفيات على أساس يومي.

وبلغ متوسط الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال فترة الذروة في شهر يناير العام الجاري 32825 حالة.

المصدر: "رويترز" + وكالات