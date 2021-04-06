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تونس تسجل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس تسجل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8993، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 261177 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 88543 شخصا.

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 04 أفريل 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Monday, April 5, 2021

وانطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في 13 مارس الماضي، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد.

 

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT

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