تونس تسجل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8993، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 261177 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 88543 شخصا.
الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 04 أفريل 2021 #كوفيد_19 🇹🇳Posted by Ministère de la santé وزارة الصحة on Monday, April 5, 2021
وانطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في 13 مارس الماضي، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد.
المصدر: "موزاييك أف أم" + RT